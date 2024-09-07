شكرا لقرائتكم خبر عن إيوان يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "بعيش مخنوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب اللبناني إيوان، عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة حيث قال: "انتهيت من تسجيل أغنية درامية جديدة تحمل عنوان "بعيش مخنوق"، وهي من كلمات منعم التهامي، وألحان مصطفى صبري، وتوزيع شريف مجدي.

وأضاف إيوان فى تصريحات صحفية، أن أغنية "بعيش مخنوق"، هي أغنية تميل للون الموسيقي الدرامي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مشيرًا إلى أن الأغنية جديدة و مختلفة عن الأعمال التى قدمها من قبل.

جدير بالذكر أن المطرب إيوان كان قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "شو بيلبقلي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات وألحان إيوان، إخراج جوزف نصار.