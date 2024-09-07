عايدة فهمي: "تعرضت للظلم في فوازير الخاطبة وصلاح جاهين طلب مني تسجيل بحبه يا بابا 30 مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة عايدة فهمي خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، أنها كانت صغيرة في السن عندما عملت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، حيث مثلت معه في مسرحيات القطاع الخاص وكان دائما ما يحييها على خشبة المسرح ويكافئها وتعلمت منه احترام المكان والجمهور حتي لو كان قليل، وتعلمت منه احترام المواعيد.

وأشارت إلي أن العمل بالقطاع الخاص مع فنان كبير بحجم فؤاد المهندس مختلف للغاية وتجربة مميزة بالنسبة لها فبالإضافة إلي أن العمل معه كان يركز علي الجانب التجاري للعمل ولكن فؤاد المهندس كان قامة فنية اجتمعت عليها الأسرة المصرية.

وكشفت فهمي: مثلت شخصية فلة في فوازير الخاطبة، وكنت صاحبة أشهر جملة آنذاك، وهي "بحبه يا بابا"، وجاء ترشيحي للعمل عن طريق صلاح جاهين حيث فوجئت به يتصل بي وطلب لقائي في مكتب الموسيقار الراحل عمار الشريعي وطلب مني تسجيل جمله "بحبه يا بابا" 30 مرة بطرق مختلفة، إلي أن تم الاستقرار على هذه الطريقة التي عرفها الجمهور، ولفتت إلى أنها تعرضت للظلم بسبب حذف اسمها من اللوحة التي تحمل اسمها.

وأشارت عايدة فهمي، إلى أنها لم تعبر من قبل عن استيائها ولم تدافع عن نفسها حتى لا يفهم أحد إنها "بتاعت مشاكل"، قائلة: أنا في حالي وملتزمة ولم أعترض يوما علي أجر فالرزق والنجاح في يد الله ونجاحي في المسرح وتكريمه لي هو أفضل جائزة وتكريم لمشواري.