نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير أنيقة لها خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت طافش، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذات مرة في كان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اجمل وحدة بالكوكب" ، "جمالك وجمال اناقتك" ، "سيدة الملكات" ، "ياربي علي الجمال" ، "زي القمر ما شاء الله" ، "صباح الزهور لأجمل زهرة بالكون".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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