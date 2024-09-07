عايدة فهمي: المسرح سرق عمري.. وهذا سر نجاح عرض "فريدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة عايدة فهمي إن عرض "فريدة"، حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري، لأن فكرته قائمة علي فنانة كبيرة كانت تحظى بكثير من الأضواء وفجأة اختفت وانحسرت عنها الشهرة وأصبح لا يعرفها أحد، وفي الواقع قابلني الكثير من النماذج التي تشبة قصة بطلة العرض وهذا ساعدني كثيرا في إتقان الدور.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "لقينا نجاح كبير في مصر وخارجها، والجماهير تعاطفت مع البطلة إلي حد البكاء، وقد كان هناك فتاة تبكي لأنها تذكرت والدتها التي كانت تعمل مديرا عاما و طول فترة عملها لم تنقطع عنها الاتصالات، ولكن بعد خروجها علي المعاش، لم يعد أحد يتصل عليها، ولا يتذكرها".

وأشارت فهمي أنه بعد عرض مسرحية فريدة أصبحت تخاف من الزمن وتخشى أن يأتي عليا وقت و لا تستطيع أن تقف علي خشبة المسرح فالمسرح يحتاح لشخص قوي، قائلة: هذا يرعبني لأنني أحب العمل بالمسرح أكثر من الدراما فالعمل به سرق عمري ولم أحقق بسببه شهرة كبيرة ولا ثروة بل كنت أصرف على عملي من جيبي ولكن عزائي هو حب الجمهور.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع يوم الجمعة في الثامنة، من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.