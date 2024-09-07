100 صورة لنجوم الفن بحفل توزيع جوائز "دير جيست" 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء أمس الجمعة، حفل توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ 21 هذا العام بحضور كوكبة من الفنانين المكرمين.

ورصدت عدسة كاميرا "الخليج 365" 124 صورة لنجوم الفن من حفل توزيع جوائز "دير جيست" لعام 2024.

وكان من النجوم الحاضرين الحفل، ليلى علوي، هنا الزاهد، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، المنتج هشام جمال، لطيفة، هيدي كرم، ريهام عبدالغفور، صبا مبارك، روجينا، شريف منير، صبري فواز، سوسن بدر، عبير صبري، غادة عبد الرازق، صلاح عبدالله، مي عمر، نور النبوي، إسعاد يونس، أحمد داش، محمد علي رزق، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج طارق العريان ، والمخرج محمد سامي، والمخرج بيتر ميمي.

وتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما أو في المجال الإعلامي من خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، وتنقسم الجوائز لعدد من الفئات أبرزها أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مذيع، أفضل مذيعة، أفضل موقع إخباري، أفضل قناة تلفزيونية، أفضل قناة إذاعية، إلى جانب أفضل مطرب وأفضل مطربة.

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