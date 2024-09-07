أمينة شلباية عن توقفها في تقديم البرامج: "حسيت إنها فلوس حرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، تتحدث عن سبب توقفها في تقديم البرامج التي كانت تظهر من خلالها على الشاشات الفضائية.

وقالت شلباية، بالفيديو الذي كان جزءا من لقاء لها ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري: "أنا استحرمت الفلوس اللي بكسبها، لأن ده حرام، وبعملش برامج خالص لأني قبل ما أسيب السنة اللي قعدت فيها وكنت بشتغل، كان البرنامج متباع من أول دقيقة للدقيقة ستين، مع اني مش بحب الحاجات المتباعة لأني مش قادرة أقدم الإعلام الحلو اللي كنت بقدمه لما ابتديت".

وتابعت: "مينفعش دكتور أنا كلامه مش عارفة جايبه منين أو منتج عارفة إنه رديئ وأمينة تطلع تتكلم عليه، بقيت أروح وأنا متعصبة واستحرمت الفلوس اللي بكسبها لأن ده حرام، والناس بقيت تبعتلي على الفيسبوك وتقولي أمينة المنتج ده كويس ولا لأ وبقيت مش عارفة أرد عليهم بـ آه ولا لأ مع إني عارفة إنه مش كويس".

وأضافت: "بقيت أفكر في الموضوع وأقول عشان الفلوس ..أنا مش عايزاها، وحسيت إن دي فلوس حرام واتوقفت، وأنا بقالي 20 سنة بشتغل وعملت كل ده.. مش هعرف أقوم السوشيال ميديا بتاعتي، وربنا كرمني آخر كرم".

يذكر أن، خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية شاركت مؤخرا في فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، وقالت عن مشاركتها بالعمل: "كانت ممتعة ومن أول قعدة حسيت الدور قريب أوي مني، وإتعرض عليا أعمال لكن أنا مش بحب أعمل حاجة فاشلة، ولكن كسرت هذه القاعدة وكان لديا ثقة في الفيلم مع فريق مفيش زيه".

@emanelhosary11 أمينة شلباية : حسيت أن الفلوس دي حرام #مساء_dmc #ايمان_الحصري ♬ original sound - Eman Elhosary

اقرأ أيضا:

بعد التنمر عليه.. جوني ديب يفاجئ جمهوره ويخضع لعملية تجميل