إسراء عبدالفتاح تنشر صورا من عيد ميلادها.. والجمهور: "كيكة بحزام ناسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا لها من حفل عيد ميلادها.

ونشرت إسراء، الصور التي ظهرت في بعضها وهي تحتضن زوجها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فريق واحد اللي هيكسب وأكيد مش احنا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يحفظكم لبعض" ، "كل سنة وانتي طيبة وجميلة" ، "أحلى إسراء" ، "كيكة بحزام ناسف" ، "إسراء بتلعب بابجي".

يذكر أن، الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

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