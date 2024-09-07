وفاة الفنان حلمي التوني.. موعد ومكان تشييع الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الفنان التشكيلي حلمي التوني عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وأعلن الخبر عدد من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحمل أحد التعليقات: "البقاء لله وحده.. يوم حزين .. مش لاقية كلام.. اللهم تقبله وأغفر له وأرحمه".

وحملت الصفحة الرسمية للراحل حلمي التوني، نعيا جاء فيه: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله الأستاذ حلمي التوني وصلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر".

وولد حلمي التوني بمحافظة بني سويف في 30 أبريل 1934، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958 ودرس فنون الزخرفة والديكور، تولي العديد من المناصب.

وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، عاش بالقاهرة وبيروت والتي كانت زيارته الفنية لها لمدة 3 سنوات، كما أن العديد من الناس في مختلف دول العالم يقتنون الكثير من لوحاته، كما أن متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة يقتني أيضا عديد من لوحاته القيمة.

وحصل على عدة جوائز دولية منها جائزة اليونيسيف عن ملصقة للعام الدولي للطفل عام 1979، وجائزة معرض بيروت الدولي للكتاب لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ عام 1977: 1979، وجائزة معرض (بولونيا لكتاب الطفل) عام 2002، وفاز بميدالية معرض (ليبرج الدولي لفن الكتاب) الذي يقام مرة كل ستة سنوات.