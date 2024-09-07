322 مشروعًا.. انطلاق الموسم الجديد لنوادي المسرح بقصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الموسم المسرحي الجديد 2025/2024 لنوادي المسرح، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

وبدأت أولى المشاهدات أمس الأول 5 سبتمبر تزامنًا مع يوم المسرح المصري تخليدا لذكرى شهداء مسرح بني سويف. وتقوم لجان متخصصة بمشاهدة ومناقشة 322 مشروع عرض نادٍ مسرحي من مختلف محافظات مصر، وتنفذ الفعاليات بإشراف سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع مدير إدارة النوادي، والكاتب شاذلي فرح.

وتعد تجربة نوادى المسرح هي الأكبر والأكثر إنتاجا، وتهدف للوصول بهؤلاء الشباب لمرحلة جديدة ومتطورة وواعية من خلال تجارب النوادي المقدمة لهذا العام.

انطلاق مشاهدات نوادي المسرح بثقافة الجيزة واستمرار الأنشطة الصيفية

وفى السياق ذاته، شهد قصر ثقافة الجيزة انطلاق أولى فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وتضمن اليوم الأول مشاهدة 6 عروض مسرحية وهي: "ليلة القتلة" إخراج عبد الرحمن عمر ، "360 درجة "إخراج محمود جاد، "جيل رابع" إخراج أحمد شوقي، "دراويش أبو الغيط" إخراج أحمد فتحي، "الهوامش" إخراج أحمد ناصر ، و"لعبة الكلمات المتقاطعة" من إخراج هاني كمال، وذلك بحضور أعضاء لجنة المشاهدة المكونة من المخرجين سعيد منسي، ومحمد الطايع، والناقدة رنا عبد القوي.

وتعد تجربة نوادي المسرح هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، ويتنافس بها هذا الموسم 322 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات، بمشاركة عدد من الشباب المبدعين، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وتتولى الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير إنتاج العروض المسرحية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

من ناحية أخرى، واصل القصر ورش تعليم فن الباليه، والعزف على الأورج، وتعليم أساسيات اساسيات الرسم بالنور والظل مع الفنانة نيفين فرحات.

واستمرارا للأنشطة الصيفية المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أعدت مكتبة الشيخ زايد لقاء بعنوان "المشكلات وكيفية مواجهتها"، تناولت خلاله الباحثة دعاء رياض، الأسلوب العلمي لحل المشكلة، تلاه ورشة لتعليم الرسم بكف اليد، وأخرى لتصميم برواز بخامات من البيئة.

وفي بيت ثقافة البدرشين أقيمت ورشة لتعليم رسم عناصر من الطبيعة تدريب الفنان رفعت عبد الرازق ، بجانب لقاء شعري بعنوان "في حب مصر" أداره الشاعر رزق فهمي رئيس نادي الأدب، وتضمن إلقاء مجموعة متنوعة من القصائد الشعرية الوطنية، ومناقشة خصائصها الإبداعية.

وضمن احتفالات فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، بالمولد النبوي الشريف، أعد بيت ثقافة المتانيا لقاء لمناقشة كتاب "دولة الرسول في المدينة" للمؤلف أحمد إبراهيم الشريف، تقديم الشيخ سيد خميس من منطقة الوعظ بالجيزة، وناقش

الشيخ محمود السيد بإدارة الأوقاف، كتاب "ابتكارات الصحابة" للمؤلف محمود عبد الحكيم، وذلك في لقاء شهدته مكتبة بولاق الدكرور، وأقامت مكتبة أطفيح محاضرة بعنوان "آداب الطريق" أوضح خلالها الشيخ عبد الله حامد، من إدارة الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف، أهم آداب الطريق، ومنها غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة أنشطة صيفية مكثفة منها مهرجان أهالينا وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة مصر" تبدع"، وغيرها.