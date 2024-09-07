تفاصيل وموعد انطلاق الموسم الثاني لمسرحية "العيال فهمت"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أبطال العرض المسرحي "العيال فهمت"، لانطلاق الموسم الثاني يوم الخميس 12 سبتمبر ، ويستمر أيام "الخميس الجمعة والسبت والأحد" من كل أسبوع، الساعة الثامنة ونصف مساءً، على مسرح ميامي بوسط البلد.

والعرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، ومأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائي "صوت الموسيقى"، وهو عرض إجتماعي كوميدي غنائي

تفاصيل مسرحية العيال فهمت

المسرحية، بطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، وأميرة فايز"، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين .

"العيال فهمت" ديكور د.حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفى، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسينى، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملوانى، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادى سرور .