المركز القومي للمسرح يحيي ذكرى وفاة عايدة كامل

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنانة عايدة كامل.

ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى وفاة الفنانة الكبيرة عايدة كامل، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنانة عايدة كامل

ولدت في عام 1931، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات.

ومن أفلامها: "لحن الخلود، دائمًا معاك، الوسادة الخالية، اسماعيل يس في الطيران، اسكندرية ليه؟"

ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينات.

ومن أهم مسلسلاتها: "بين القصرين، القضاء في الاسلام، هوانم جاردن سيتي".