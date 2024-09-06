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جلسة تصوير جريئة لـ ملك قورة .. والجمهور يغازلها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير أنيقة خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ملك، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك طبيعي" ، "قمرين بجد" ، "الحلوة" ، "كاريزما" ، "مبهجة بألوانك دايما" ، "أحلى فنانة بالدنيا كلها القمراية".

يذكر أن، ملك قورة شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

مسلسل "بيت الرفاعي" من تأليف المخرج بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة ، أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي، وحمدي هيكل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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