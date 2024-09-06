صورة نادرة لـ سلمى حايك من الطفولة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، بصورة نادرة لها من فترة طفولتها.

ونشرت سلمى، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الحدائق العامة وسط صدمة البعض وإعجاب البعض الآخر، وعلقوا: "جميلة من يومك، لسه محتفظة بجمالك، بيبي سلمى".

وكانت آخر مشاركات سلمى حايك بالموسم السادس من مسلسل الإثارة والتشويق "Black Mirror" وعرض عام 2023.

يذكر أن، سلمى حايك تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Without Blood" ويعرض 8 سبتمبر الجاري، إلى جانب فيلم الكوميديا والمغامرات Sacrifice".

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