إخراج جاي ريتشي.. الكشف عن برومو مباراة الملاكمة المرتقبة بين جوشوا ودوبوا برعاية "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج المخرج البريطاني العالمي جاي ريتشي لبرومو مباراة الملاكمة المرتقبة ما بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، والملاكم البريطاني دانيال دوبوا المقرر إقامتها في ستاد ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر الجاري برعاية "موسم الرياض" تحت شعار "كامل العدد".

وأشرف ريتشي على العملية الإخراجية للبرومو، الذي ظهر خلاله جوشوا ودوبوا وهما يستعدان للنزال المنتظر، كما أعاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه نشر البرومو عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق عليه: "قصة تتكشف حيث يخرج كل مقاتل من الأعماق للمطالبة بحلظته، أنتوني جوشوا يواجه دوبوا في معركة ملحمية في بطاقة موسم الرياض، إصدار ويمبلي، 21 سبتمبر على استاد ويمبلي".

وكشف تركي عن لقاء جمعه بالمخرج والمنتج البريطاني جاي ريتشي مطلع شهر يوليو الماضي، إلى جانب عدد من نجوم وصناع السينما المصرية ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: " لقاء مع المخرج الكبير جاي ريتشي والنجوم الكبار كريم عبد العزيز وأحمد حلمي والمخرج الكبير مروان حامد والموزع المبدع المايسترو هشام نزيه والمنتج الأخ أحمد بدوي ومفاجأت كبيرة في الطريق".

أشادت المجلة الألمانية "بوكس سبورت" بالمستشار تركي آل الشيخ، والتطور الكبير الذي تشهده المملكة وسط العديد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" منها الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

ونشرت المجلة مقالة أشادت خلالها بما يقدمه المستشار تركي آل الشيخ في المملكة وبالأخص في القسم الخاص بالفنون القتالية، وإقامة المئات من النزالات التي تجمع بين عدد من أبرز وألمع نجوم الملاكمة حول العالم وتحظى باهتمام عالمي.

وبدأت المقالة بوصف تركي بـ "سيد الدمى" أو "ساحب الخيط" وكونه أقوى رجل في الملاكمة بالشرق الأوسط، ونجح في جعل بلاده قبلة للمشاجرة في أقل من 5 سنوات بأموال طائلة ولكن بمهارة أيضًا.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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