تعرّفوا على قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربيّ في المغرب

أعلن القيّمون على مهرجان كازابلانكا للفيلم العربيّ، بدورته الخامسة، عن برنامج الأفلام المُشاركة في المهرجان، ضمن المسابقة الرّسميّة للأفلام الطّويلة والقصيرة الذي يتضمّن عدّة مشاركات من لبنان، مصر والسّعوديّة ومختلف الدّول العربيّة.

في التّفاصيل، أنّ صفحة المهرجان الرّسميّة نشرت على “إنستغرام” برنامج الأفلام المشاركة في المسابقة الذي يتضمّن أفلام: “بتتذكري” و “كذبة بيضا” و”موسم” من لبنان.

من مصر “مقسوم” للممثّلة ليلى علوي و “الأجسام أقرب ممّا تبدو عليه”، و “شي كابي”، أمّا من السّعوديّة فالأفلام المُشاركة هي “مندوب الليل”، “لسنا أصدقاء”، و”سعيد”، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأفلام من مختلف الدّول العربيّة.

نذكر أنّ مهرجان كازابلانكا للفيلم العربيّ، تبدأ فعاليّاته اليوم السّادس من أيلول/سبتمبر الجاري، ويستمر حتى الثالث عشر من سبتمبر في الدّار البيضاء بالمغرب.

تجدر الإشارة، إلى أنّ فيلم “مقسوم” كان قد فاز في حفل ختام مهرجان الدورة الثّامنة من مهرجان أسوان الدّولي لأفلام المرأة، بجائزة أفضل فيلم سلّط الضّوء على معالم مصر السّياحيّة، وتحديدًا محافظة أسوان.

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كذلك اعلنت منصّة “شاهد” أنّ فيلم “مقسوم” سينضمّ لقائمة افلامها ابتداء من التّاسع عسر من أيلول/ سبتمبر الجاري.