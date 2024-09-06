نوال الزغبي تتصدّر بأغنيتها المسرّبة.. مفاجأة بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنشغل النجمة اللبنانية نوال الزغبي خلال الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد الذي كانت قد أعلنت عنه منذ فترة، تلبية لإصرار الجمهور ومحبيها على عودتها إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد اعتمادها في السنوات الأخيرة الماضية سياسة طرح أغنياتها على طريقة السينجل.

وشوّقت نوال الزغبي المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي للألبوم بطريقتها الخاصة، إذ نشرت بعضاً من كلمات أغنية “ضيعت ليه وقت في حياتي” التي تم تسريب مقاطع منها منذ سنوات ولم تصدرها نوال بعدها بنسخة رسمية، إذ قررت أن تضمها للألبوم الجديد إرضاءً لمحبيها.

ودوّنت نوال كلمات مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” إذ تقول فيها: “ضيعت ليه وقت فحياتي معاك بحاوِل أغَيّرك”، ليردّ عليها شاعر الأغنية تامر حسين بكلمات مقطع آخر قائلاً: “كان قلبى ليه ساكِت وراضى ما كُنت أسيبك وأخسرك”.

وكشف الزميل إيلي أبو نجم، رئيس تحرير موقع بتجرد في ردّ على منشور نوال الزغبي أن الأغنية ستصدّر بنسخة جديدة ومختلفة، إذ غيّرت نوال لحن الأغنية وتم توزيعها برؤية موسيقية مختلفة تماماً عن النسخة المسرّبة.

وكانت نوال الزغبي قد عبّرت عن الشغف الفني الكبير الذي تشعر به خلال هذه الفترة، مع انشغالها بالتحضير للألبوم، رغم أنه الألبوم السادس عشر في مسيرتها الفنية.

وقالت نوال الزغبي في منشور سابق عبر حسابها على موقع “إكس”: “قدّمت كل شي حلو ومميز ورح يكون بصمة لأجيال واجيال…. بس هيدا الشي ما بيحدّلي من الشغف الفني الموجود بداخلي… عم حضّر ألبومي ١٦ وكإني عم حضّر ألبومي الاول”.

واختتمت نوال منوشرها برسالة لمحبيها قائلةً: “كتير بحبكن وبقدّركن والاهم اني بحترم شغلي ليوصلكن بحب”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي تعيش حالة من النجاح الاستثنائي في ظلّ الانتشار الكبير الذي تحققه أغنية “من باريس” التي طرحها مؤخراً. والأغنية هي من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح وحققت أكثر من 5.7 مليون مشاهدة خلال شهرين من صدورها.