تكريم وليد توفيق في سوريا.. عطاء فني مستمر منذ 35 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقامت نقابة الفنانين السوريين حفلاً تكريمياً على شرف النجم اللبناني والعربي وليد توفيق في دارتها في العاصمة السورية، على هامش مهرجان دمشق السادس عشر، حيث استقبل توفيق بحفاوة لافتة على وقع باقة منوعة من أجمل أغانيه اللامعة والشهيرة تقديراً لمشواره الفني على مدى 35 عاماً في عالم الغناء والتمثيل والتلحين.

وفي المناسبة، تسلّم درعاً تكريمياً في الحفل الذي حضره نخبة من النجوم السوريين والمصريين، الذين أحاطوه بكل مودة وفرح ومحبة وغنوا معه العديد من أجمل أغنياته الشهيرة الخالدة في أذهان الجمهور العربي. وقد أعرب المكرّم عن سعادته متوجهاً بالشكر إلى نقيب الفنانين السوريين محسن غازي، الذي التقط معه الصور التذكارية إلى جانب المايسترو هادي بقدونس والممثلة ريم عبد العزيز، وشارك توفيق متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقتطفات من أجواء الحفل التكريمي.

وكان لافتاً إهداء تكريمه إلى الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، وكتب: «شكراً من القلب لنقابة الفنانين السوريين في دمشق الحبيبة وسعادة النقيب محسن غازي والمايسترو هادي بقدونس صديق العمر على هذا التكريم، الذي أعتز به وحفاوة الاستقبال التي يملؤها الحب وكرم الضيافة».

وأضاف «أتشرف بأن أهدي هذا التكريم الغالي على قلبي إلى روح صديق العمر الغالي الموسيقار الراحل ملحم بركات».

تجدر الاشارة إلى أن النجم وليد توفيق تلقى خلال مهرجان دمشق السينمائي السادس عشر عرضاً لبطولة فيلم مصري – سوري، كما أعلن عن تعاون مميّز مع المؤلف والممثل جورج خباز، بعد إعادة توزيع وتسجيل أغنية «كبرت البنوت»، من كلمات وألحان خباز.