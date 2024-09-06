نور النبوي يستعد لتصوير “الحريفة 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الشاب نور النبوي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”، عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم “الحريفة”، الذي يحمل عنوان “الريمونتادا”، والذي من المقرر أن يُعرض في دور السينما بداية العام الجديد 2025.

النبوي نشر صورة من كواليس العمل وعلّق عليها قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم توكّلنا على الله، فيلم “الحريفة 2″- الريمونتادا”.

يُذكر أن فيلم “الحريفة” هو بطولة كلٍ من: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول “ماجد”، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من المدرسة الدولية إلى مدرسة حكومية، حيث يتعرف إلى زملاء من خلفيات متعدّدة، وينضم الى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعاً يحلمون بالمشاركة في بطولة مهمة جائزتها مليون جنيه.