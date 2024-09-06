رسالة حمادة هلال لمنتقدي ظهوره بالسيجار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان حمادة هلال على انتقادت الجمهور له بعد ظهوره في فيديو كليب “حصل” وهو يمسك بسيجار.

ونشر حمادة من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من كليب “حصل”، وكتب تعليقاً طريفاً عليها إذ قال: “التدخين ضار بالصحة حصل… والله العظيم مش بشرب سجاير بشرب شاي”.

وكان حمادة هلال قد طرح أخيراً عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” كليب “الليلة”، الأغنية الرسمية لمسلسل “المداح 4 – أسطورة العودة”، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان 2024، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب.

من ناحية أخرى، يواصل حمادة هلال في الفترة الحالية التحضير للجزء الخامس من مسلسل “المداح”، والذي من المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، على أن يبدأ التصوير منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

كما يستعد حمادة هلال لبدء تصوير عمل سينمائي جديد سيكشف عن تفاصيله خلال أيام، وهو من إنتاج محمد هنيدي، كما أعلن عن بدئه التحضير للجزء الثاني من فيلم “حلم العمر”، بمشاركة الفنانين: هالة فاخر، توفيق عبد الحميد، دينا فؤاد، منة عرفة، حجاج كامل، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول مُلاكم ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن مع تتابع الأحداث تشهد حياته العديد من الأزمات.