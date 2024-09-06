شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل عن البرامج المهتمة بالعلاقات الناجحة: نتفرج بس ما نمشيش وراها والان مع تفاصيل الخبر

تطرقت الفنانة شيري عادل أثناء ندوتها بمقر الخليج 365 إلى رأيها بالبرامج المهتمة بالعلاقات الناجحة والزواج الناجح بقولها : "برامج جميلة وكلام جميل ولكن نتسلى بيه لكن ما نمشيش وراه بمعني إن الكلام حلو لكن لا يصلح لأن نمشى وراه فكل علاقة غير التانية".



وأضافت : "أنا استنتجت مؤخراً حتي إن الصاحب ما ينفعش ياخد نصيحة صاحبه لأن كل علاقة غير التانية فبالتالى كلام غيرك ما يصلحش ليك وهكذا".

هذا واحتفى الخليج 365 مؤخراً بالفنانة شيرى عادل خلال ندوة بمقر المؤسسة، تطرقت فيها إلى كواليس مسلسلها الأخير الوصفة السحرية، بالإضافة إلى مشاركتها خلال دراما رمضان الماضى فى مسلسل الحشاشين، الذي شاركت به كضيفة شرف ثم تصدر اسمها التريند بعد تجسيدها دور ابنة الفنان كريم عبد العزيز، مع استرجاعها ذكريات أهم محطاتها الفنية والأسماء التي عملت معها في مسيرة فنية امتازت بالاختلاف.

هذا وحرصت رئيس التحرير علا الشافعى على إهدائها درع التكريم بعد انتهاء الندوة، كما تجولت داخل مقر الجريدة بمختلف الأقسام، حيث أشادت بقدرة الصحفيين على متابعة كافة ما يحصل وإيصاله للقارئ بسرعة ودقة في المحتوى.