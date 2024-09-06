بالفيديو- محمّد المجذوب يطرح “ما بتقدري”

طرح الفنان محمّد المجذوب أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان “ما بتقدري” وهي من ألحانه ومن كلمات محمّد حيدر، أمّا التوزيع والميكس والماسترينغ فلعُمر صبّاغ. وقد تمّ تصوير كليب الأغنية في لبنان تحت إدارة المُخرج فادي حدّاد.

وعن “ما بتقدري” قال محمد المجذوب: “إعتمدت في هذه الأغنية الجرأة لناحية اللحن الغير مألوف وفي الوقت نفسه القريب إلى القلب من حيث الجمل الموسيقيّة الحنونة والغريبة في آن”.

وأضاف محمّد:” لا شكّ أنّ كلمات الأغنية التي تعكس القوّة والثقة العالية بالنفس والتي كتبها الشاعر محمّد حيدر الذي أتعاون معه للمرّة الرابعة، ترجمت ألحاني بطريقة جميلة جداً وسلسة بخاصّة أنّنا نتشارك الرؤية الفنيّة نفسها وهو يفهمني بشكل كبير ودائماً ما يُوظّف لحني في الإطار المُناسب. أمّا عمليّة توزيع الأغنية فقد نفّذها عُمر صبّاغ الذي أعتبره حالة خاصّة وموهبة إستثنائيّة في مجال التوزيع الموسيقيّ والذي أضاف بصمته الخاصّة على العمل”.

وختم محمّد المجذوب بالقول:”صوّرت أغنية “ما بتقدري” مع المُخرج المُبدع والقدير فادي حدّاد الذي طرح فكرة جميلة وجريئة لمشهديّة الكليب وعكسها كالعادة من خلال عدسته المُميّزة، وأنا سعيد جداً بالتعاون معه للمرّة الثانية بعد سنين طويلة”.

لناحيته، قال الشاعر محمّد حيدر:” “ما بتقدري” أغنية كلاسيكيّة بخلطة موسيقيّة حديثة، موضوعها جديد لناحية الطرح وتعكس بكلماتها عنفواناً عالياً وقوّة شخصيّة لحبيب يُعاتب حبيبته مؤكّداً لها بأنّها لن تنساه أبداً.”

وتابع محمّد حيدر بالقول: “هذه الأغنية هي نتاج لكيمياء خاصّة وُلدت بيني وبين محمّد المجذوب بعد عدّة تعاونات فنيّة ناجحة منها “حبّ اللّي يحبّك ” و”هيدي حالتي” و”ماضي أسود”، وهذا الأمر ولّد إنسجاماً كبيراً بين لحن محمّد المجذوب وكلامي”.

وختم محمّد حيدر بالقول:” عملنا على تأليف أغنية “ما بتقدري” بكثير من الشغف والحبّ وقضينا أوقاتاً طويلة في الإستوديو لتأتي النتيجة لائقة بفنّ محمّد المجذوب وبنا جميعاً. هذا، وسيستمتع الجمهور بأغنية جميلة جداً لناحية الكلام واللحن والتوزيع الموسيقيّ الجديد والمُختلف وأتمنّى أن يحصد العمل الأصداء الإيجابيّة وأن يُشكّل بصمة فنيّة تُعزّز تأثيرنا الفنيّ.”

من جهته، أكّد المُخرج فادي حدّاد بأنّه إستمتع كثيراً بالتعاون مع محمّد المجذوب في هذا العمل بخاصّة أنّ أغنية “ما بتقدري” أعجبته بشكل عام من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.

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كما نوّه حدّاد إلى أنّ هذا التعاون هو الثاني بينهما بعد حوالي الـ ١٣ عاماً من إخراجه لكليب أغنية “أنا أعمل إيه” حين كان محمّد المجذوب لا يزال في بداية مشواره الفنيّ”.

أمّا فيما يتعلّق بكليب أغنية “ما بتقدري”، فأشار فادي حدّاد إلى أنّه سعى من خلال الفكرة والصورة لإبراز الجانب التمثيليّ والدراميّ بشكل أكبر لشخصيّة محمّد المجذوب بحيث قام بتفصيل ثوب يليق به، مُعرباً عن أمله الكبير في أن يحظى العمل النجاح الذي يستحق وينال إستحسان الجمهور.