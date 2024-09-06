خاص بالفيديو- صابرين وشكران مرتجى وإلسي فرنيني ونادين تحسين بك يعلّقن على تكريمهن في "أفضل"

ميرنا وليد - بيروت - أقيم مهرجان أفضل لمؤسسه مازن نوري هذا العام في بيروت، وقد كُرّم فيه عدد كبير من النجوم نذكر منهم الممثلة صابرين، الممثلة شكران مرتجى، الممثلة إلسي فرنيني، الممثلة نادين تحسين بك، المخرجة رشا شربتجي، الممثلة ديمة الجندي، الممثل وسام رضا، الفنانة نوال، عالمة الفلك والتاروت أم عبد الله الشمري، المخرج خالد فهد.



اليوم نعرض لكم تقريراً يضم الأسماء التي ذكرناها في الخبر، مع رئيس مهرجان أفضل مازن نوري والذي يختص فقط بـ هذه المناسبة.

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