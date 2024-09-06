شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Alien: Romulus يحقق 289 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم Alien: Romulus بطولة كل من كايلي سبايني وأرتشي رينو وإيزابيلا ميرسيد، إيرادات حول العالم وصلت إلى 289 مليون دولار و506 ألف.



فيلم Alien: Romulus أخرجه وشارك في كتابته فيدي ألفاريز، ويتناول قصة مجموعة من الشباب يبحثون في محطة فضائية مهجورة، وتدخل في مواجهة مع مجموعة من الفضائيين كانوا احتلوا المحطة، والفيلم يعتبر التاسع في سلسلة Alien التي امتدت لأكثر من 40 عامًا.



يذكر أن النسخة الأولى من سلسلة Alien صدرت عام 1979، وهى من إخراج ريدلى سكوت وبطولة توم سكيريت، سيغورنى ويفر، يشير عنوان الفيلم إلى الكائن الشديد العدوانية الذى يتتبع ويقتل طاقم السفينة الفضائية، كتب دان أوبانون السيناريو من قصة كتبها مع رونالد سشيت، متأثرًا بأعمال سابقة فى مجال الخيال العلمى والرعب.