شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مئوية فؤاد المهندس .. أبرز أفلام قدمها فى مسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 6 من سبتمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس الـ 100 نظراً لأنه ولد عام 1924، الذى اشتهر بتقديم أعمال فنية هامة من خلال مدرسة خاصة في عالم التمثيل تفرد فيها بواسطة الكوميديا الذى يقدمها لجمهوره عبر معادلة مميزة جمعت بين الإفيهات والمضمون الجيد الذى طالما تميزت به أعماله وهو ما يظهر في السطور التالية.

البيه البواب

أحد أفضل أفلام فؤاد المهندس، طرح عام 1987، وشارك فيها الفنان احمد زكى البطولة، وجسد فيه واحدة من أبرز شخصياته عبر دور الموظف الكبير الذى يصطدم بصعوبة الحياة بعد المعاش، ليعمل مع البواب ويصبح مساعداً له.

عائلة زيزى



من أبرز الأفلام فى ذاكرة السينما المصرية، والتي امتازت بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات من أحمد رمزى لـ سعاد حسنى وفؤاد المهندس، ممن ميزوا العمل بصورة كبيرة.

الراجل ده حيجنني



عام 1967 قدم فؤاد المهندس مع الفنانة شويكار فيلمهما الشهير، وجسد فيه دور عطية الرجل الطيب المسالم أكثر من اللازم، وتشكو زوجته من ضعف شخصيته، وأمام هذا السلوك المتكرر، تهجر أمينة البيت ولا يعرف أخبارها هى وابنتهما وتمر السنوات، ويقرر عطية أن يبحث عن فرصة في السينما فيتعرف على المنتج الجشع ويعرف أنه ينوي استغلال امرأة ثرية كي تنتج له الفيلم، ويعرف عطية أن هذه المرأة ليست سوى زوجته.

فيلم أرض النفاق



اشتهر الفيلم بصورة كبيرة ولا يزال يحقق مشاهدات كلما عرض، رغم أن أول عرض له كان عام 1968 ولعب فيه شخصية مسعود أبو السعد الموظف المتزوج ولكنه غير قادر على تغيير حياته، وبالصدفة يرى محل لبيع الأخلاق ويرى أن الأخلاق القبيحة قد نفذت فيقوم بشراء بعض أخلاق الخير، ولكنه بعد أن عمل بها خسر كل شيء فيضطر إلى شراء بعض الأخلاق القبيحة مثل النفاق الذي يساعده على تولي أفضل المناصب، العمل من اخراج فطين عبد الوهاب وتأليف يوسف السباعى.

عودة أخطر رجل في العالم



فى بداية السبعينيات نجح فؤاد المهندس مع فيلم عودة أخطر رجل في العالم، بمشاركة الممثلة ميرفت امين، ليقدما فيلم من أفضل افلامهما بخفة دم خلال مشاهد عديدة ضمن أحداث العمل.