ياسمين عز تهاجم الفنانات: "المساكنة حرام.. رأيك احتفظى بيه لنفسك"

ياسر رشاد - القاهرة - كثرت تصريحات الفنانات ورجال الدين عن المساكنة فى الفترة الأخيرة، وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم الإعلامية “ياسمين عز” التى طلبت منهم التوقف عن الخوض في مسائل دينية عن الصلاة والحجاب وغيرها.

ياسمين عز أنا ذكوريست:

وقالت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر: "ممكن طلب؟ ممكن اللي بتمثل تمثل بس، واللي بتغني تغني بس، واللي بترقص ترقص بس، ممكن ما تقولوش رأيكم في الدين وتحتفظي برأيك لنفسك".

وأضافت: "إخواتي وأخواتي في الله المساكنة حرام، والصلاة فريضة، والحجاب فرض، ورأيك في الصلاة احتفظي به لنفسك قدام مرايتك وإنت بتركبي الرمش اللي قد رمش الجمل، وبتحطي كونسيلر الساعة الرملية، وتايهة في علبة مكياجك يا مدام".

وتابعت: "المساكنة قلة أدب وحرام وإهانة للمرأة، وأنا ذكوريست وبقول لك ده تقليل من شأن المرأة، لا تعبثوا في الدين، كلمينا عن آخر أعمالك، عن أدوارك العظيمة، الدين مفهوش لعب".

فنانات أثاروا الجدل بأرائهم:

وخلال لقائها في برنامج "القرار" كشفت إيناس الدغيدي أنها مرت بتجربة المساكنة قائلة: "عشت المساكنة مع جوزي قبل ما أتجوزه قعدت 9 سنين بحبه، مش فاكرة عشت المساكنة كام سنة لأن الموضوع من زمان"، وأكدت إيناس الدغيدي أنها لم تخض تجربة الزواج العرفي من قبل.

وكانت الفنانة مروة عبد المنعم حلت ضيفة على بودكاست أمل غرايبة، حيث تحدثت عن موقفها من الحجاب، مضيفة: "أنا مؤمنة بالحجاب جدا، لكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب؟".

وانتشر خلال الأيام الماضية، فيديو قديم للفنانة إلهام شاهين قالت فيه: "أنا اشتغلت مع أحد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا، وفجأة تدين بشكل غريب بحيث إنه في كل أذان للصلاة والكاميرا دايرة يسيب الكنترول والممثلين وينزل، ولازم العمال كلهم ينزلوا وراه ويقف إمام يصلي بهم كل صلاة".

وأضافت إلهام شاهين في الفيديو: "خلص المشهد وصلي في أوضتك، لكن تعطل الأستوديو كله ده عمرنا ما شوفناه، ده التغيير اللي حصل في المجتمع"، لتثير تصريحاتها الجدل خلال الأيام الماضية.