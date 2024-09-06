شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يستعرض لياقته البدنية بسبب فيلم Deadpool & Wolverine والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع justjared استعراض النجم هيو جاكمان، لـ لياقته البدنية من روتين وتمارين تحضيرات شخصيته في فيلم "Deadpool & Wolverine".



وفي سياق متصل زادت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine بطولة ريان رينولدز وهيو جاكمان، بـ حوالى 40 مليون دولار عالميا، حيث وصلت إلى مليار و262 مليونًا و208 آلاف دولار عالميًا فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 603 ملايين و808 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و658 مليونًا و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.

ورغم حجم الإيرادات الضخم حصل فيلم Deadpool & Wolverine على تقييمات وصلت إلى 78% من قبل 389 ناقدا عالميا، و95% من قبل أكثر من 25 ألف مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وهو تقييم سيئ من قبل نقاد السينما.