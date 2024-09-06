شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل: عندى فوبيا من الأسانسير بسبب حادث في الطفولة منعنى من استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرى عادل عن معاناتها من فوبيا تمنعها من ركوب الأسانسير قائلة أثناء ندوتها بمقر الخليج 365 : "عندي فوبيا كبيرة بسبب حادث اتعرضت ليه وأنا صغيرة حينما كنت طفلة تسبب في رعب كبير لي منعنى من ركوب الأسانسير بعدها نهائياً رغم أننى كنت ساكنة في الدور الـ 14، وهو ما جعلني بعدها أمتنع عن ركوبه نهائياً".

وأضافت : "من وقتها وأنا مش بسكن إلا في شقة دور أول، وما بحبش أركب أي أسانسير نهائي".

احتفى الخليج 365 بالفنانة شيرى عادل خلال ندوة بمقر المؤسسة، تطرقت فيها إلى كواليس مسلسلها الأخير الوصفة السحرية، بالإضافة إلى مشاركتها خلال دراما رمضان الماضى فى مسلسل الحشاشين، الذي شاركت به كضيفة شرف ثم تصدر اسمها التريند بعد تجسيدها دور ابنة الفنان كريم عبد العزيز، مع استرجاعها ذكريات أهم محطاتها الفنية والأسماء التي عملت معها في مسيرة فنية امتازت بالاختلاف.

هذا وحرصت رئيس التحرير علا الشافعى على إهدائها درع التكريم بعد انتهاء الندوة، كما تجولت داخل مقر الجريدة بمختلف الأقسام، حيث أشادت بقدرة الصحفيين على متابعة كافة ما يحصل وإيصاله للقارئ بسرعة ودقة في المحتوى.