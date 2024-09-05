قالك ناسيني.. صناع أغنية شيرين الجديدة والكلمات كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر سلسلة تحديات شيرين عبد الوهاب لحذف إصداراتها الجديدة بطرح أغنيتها “قالك نسيني”، عبر منصة إكس.

كتب كلمات قالك نسيني تامر حسين والألحان لـ مدين والتوزيع الموسيقي توما، وتقول كلماتها"

قالك نسيني قال

ونسي اللي بيننا

قال لولاد الحلال

قال لأصحاب ما بيننا

إن الموضوع نسيه

ده خلا ص راحت عليه

هيمثل ولا إيه وسعت منه سنة

قالك نسيني قال

ونسي اللي بيننا

قال لولاد الحلال

قال لأصحاب ما بيننا

إن الموضوع نسيه

ده خلا ص راحت عليه

هيمثل ولا إيه وسعت منه سنة

عايزني أغير عليه عايز ننتبه له

عايزني أهتم بيه يجي على مهله

واخد الموضوع هزار وده جوه منه نار

وفي حالة انهيار وأنا بتجاهله

عايزني أغير عليه عايز ننتبه له

عايزني أهتم بيه يجي على مهله

واخد الموضوع هزار وده جوه منه نار

وفي حالة انهيار وأنا بتجاهله

قالك نسيني قال.. لا ده خيال

بيقول في بعدي إيه.. هعيده تاني يلا

ده كلام بضحك عليه في اليوم ألف مرة

لأ كان دمه خفيف والله.. كان ظريف

قامت شيرين عبد الوهاب بوضع رابط مختصر لتحميل أغاني ألبومها الجديد عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وشمل هذا الرابط الخمس أغنيات التي قامت بطرحهم للتحميل والاستماع.

كانت مدة تواجد الأغاني على ذلك الرابط قصيرة حيث تم حذف الأغاني بعد نصف ساعة من طرحها ولم تعد متاحة الآن على الرابط التي أتاحته شيرين لجمهورها، في محاولة جديدة منها لوضع الأغاني عبر شتى المنصات والمواقع لتييح تجربة الاستماع الجيد لأغانيها

ومالبثت أن تم انتزاعها كما حدث في السابق من حذف للأغاني بشكل سريع عبر يوتيوب بسبب حقوق الملكية التي تمتلكها روتانا.