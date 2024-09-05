جامعة بنها تشهد حفلاً فنياً لطلابها المبدعين

ياسر رشاد - القاهرة - أقام أمس مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، حفلا فنيا للطلاب الموهوبين، تحت عنوان (مواهب وإبداعات)، حضر الحفل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى نصر مديرة مركز الموهوبين والمبدعين، والدكتور أحمد عبد السلام نائب مدير المركز الموهوبين والمبدعين، وعدد من أساتذة الجامعة ومدربى المركز وجمع غفير من الطلاب.

تضمن برنامج الحفل عددا من الفقرات التى قدمتها فرقة الجامعة، وكورال قطرات الندى، وعدد من الطلاب وهم:

تقديم الحفلة: مروة عقل محمد عقل، تقديم الفواصل: إيمان كساب، القرآن الكريم: زياد مجدى فتحى، الإشارات التعبيرية لذوى الإعاقة السمعية: جنة محمد حجازى، ملك خالد إبراهيم، هيا أشرف محمد، نبيلة محمد حمدى، أميرة أحمد محمد، مريم محمود عبدالرحمن، انشراح على محمد رشيد، يمنى سلامة حافظ، اسكتش تمثيلى: رحاب سليمان محمد، أداء: إيمان أحمد، محمد رمضان، آلة البيانو: أمل محمد السيد، محمد فؤاد بكرى، نورهان صابر صابر، آلة القانون: ندى مجدى محمد، تقى أحمد عبدالغفار، مريم مجدى محمد، نورا رضا عبدالفتاح، نبيلة محمد حمدى، آلة الكمان: أحمد جمال المالح، تغريد عبدالعظيم، عمر على أحمد، أسامة زين الدين، شهد ياسر عبدالمحسن، آلة العود: سارة محمد عبدالفتاح، نعمة سامى حامد، أحمد عادل محمد، أسماء محمد عبدالعظيم، منال ماجد شلبى، إسراء السيد، الإيقاع يوسف وجيه حسن، فاطمة الزهراء هانى حسين، شاهندا أحمد فتحى، محمد على أحمد، شيماء عبدالنبى عفيفى، مريم مجدى محمد، الإكسيليفون: يمنى سلامة حافظ، ندى يحيى محمد، الغناء: فاطمة الزهراء هانى حسين، محمد عبدالله نصار، معاذ سليمان محمد، فاطمة السيد عبدالغفار، أحمد على الباشا، روان على حسن، مصعب محمد عبدالفتاح، مريم وائل البدرى، أحمد حسان عبدالله، زياد أيمن عبدربه، مونتاج فيلم: الطالب عبدالله ‏Graphic Designer مريم محمود زيدان.

فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد الجيزاوى إلى أن مركز الموهوبين والمبدعين يسعى لرعاية الطلاب المبدعين بالجامعة وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ويدعمهم لتطبيق أفكارهم الإبداعية ويسهم فى تسويقها محليا وإقليميا، من أجل الوصول بهم للتميز والقدرة على المنافسة إقليمياً، كما أنه يسهم فى بناء قيادات إبداعية شابة قادرة على التميز والريادة سعياً لبناء مجتمع المعرفة، وذلك من خلال بعض الأنشطة التى يقدمها المركز، مشيدا بأداء الطلاب الفنى والفرق المشاركة بالحفل، مؤكدا أن كورال الجامعة هو الكنز الذى تمنى تحقيقه يوما على غرار كورال جامعة عين شمس «روح الشرق»، مضيفا أن كل أدوات الجامعة مسخرة لإظهار إبداعات الطلاب ومواهبهم.

وأخيرا وجه الجيزاوى الشكر لكل القائمين على المركز.

وفى ختام الحفل قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة ومدير مركز الموهوبين بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الموهوبين والمدربين بمركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة؛ تقديرا لجهودهم خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الحفل أقيم تحت إشراف: أ. د منى نصر، مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، أ. م. د أحمد عبدالسلام، نائب مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، أ. د هيام النجار مدير المواهب الموسيقية والتمثيل، د. نشوى حسن، مدير لجان اكتشاف المواهب الموسيقية.