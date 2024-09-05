سعد زغلول ونجيب محفوظ في معرض الرسم التاسع لمركز تنمية المواهب بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، معرض الرسم السنوى التاسع للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، ويقام بعنوان "شخصيات مصرية "، في السابعة مساء السبت ٧ سبتمبر بقاعة صلاح طاهر على أن يستمر حتى الأتنين ٩ سبتمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.



يشارك في المعرض حوالى ٧١ فنان من الأطفال والشباب الموهوبين بمختلف أعمارهم وفى المراحل التعليمية المختلفة الذين أبدعوا أكثر من ١٢٠ عمل فنى متنوع الأحجام والخامات مثل الأكلريك، الجواش، الأقلام الملونة، الرصاص والكولاج ويعد هذا المعرض نتاج أعمال الطلاب الدارسين بمركز تنمية المواهب في نشاط الرسم.

ويتناول العديد من الشخصيات المصرية، التي أثرت في ثقافة ووجدان المجتمع المصرى في شتى المجالات في الآداب والعلوم والفنون والرياضة والسياسة، وغيرها من المجالات الأمر الذى يسلط الضوء على ما تملكة مصر من ثروة بشرية هائلة قدمت النفع لمصر والعالم.