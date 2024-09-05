أفلام سلطت الضوء على الخلوة الشرعية فى السجن

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت زوجة المطرب الشعبي عصام صاصا الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تداولت أنباء حول مطالبتها بخلوة شرعية مع زوجها داخل السجن.

أنباء عن الخلوة الشرعية بين عصام صاصا وزوجته:

وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على موقع الفيديوهات القصيرة التيك توك، بأن زوجة عصام صاصا تطلب من المحامي تقديم طلب خلوة شرعية مع زوجها داخل السجن.

عصام صاصا وزوجته

زوجة عصام صاصا تتجاهل الأنباء المتداولة:

على الرغم من تداول الخبر على نطاق واسع إلا أن زوجة الفنان الشعبي المسجون، تلتزم الصمت ولم تخرج بالرد على الأمر أو التوضيح.

الجمهور يعلق على قرار زوجة عصام صاصا:

تسببت الأنباء المنتشرة في اثارت الجدول حول الجمهور، حيث جاءت التعليقات كالتالي: الخلوة الشرعية للمعتقلين بالسنين مش 6 شهور".

وعلق آخر قائلًا: "حقها دا جوزها بدل ما تعمل حاجة وحشة محترمة والله صاصا اختار صح".

كما تساءل البعض عن معنى كلمة الخلوة الشرعية .

ونستعرض أبرز الأفلام التي تناولت الأمر ومنهمم فيلم "حب فى الزنزانة" بطولة الزعيم عادل إمام وسعاد حسني، ألقى الفيلم الضوء على العلاقات العاطفية داخل السجون، ومدى أهميتها بالنسبة للمسجون.

قصة فيلم حب فى الزنزانة

تدور أحداث الفيلم حول الشرنوبى رجل الأعمال الفاسد، الذى يقوم بحرق مسكن فى حى شعبى يمتلكه، حتى يتمكن من الاستفادة من قيمة الأرض بعد هدم وبيع المنزل، فيقوم محاموه بإغراء صلاح على الاعتراف بالتهمة مقابل مبلغ كبير من المال، ولكن صلاح يفاجأ بحبسه عشر سنوات بدلا من ثلاثة أشهر كما وعده الشرنوبي، وأثناء فترة حبسه يتربط عاطفيا بفايزة النزيلة فى سجن النساء، فيهرب صلاح من السجن، ويتزوج فايزة ويحاولان الهرب سويا من مصر، ولكن الشرطة تطاردهما.

أبطال فيلم حب فى الزنزانة

فيلم حب فى الزنانة بطولة سعاد حسنى، عادل إمام، يحيى الفخرانى، جميل راتب، ماجدة زكى، تأليف إبراهيم الموجى، إخراج محمد فاضل.

كما أشار عادل إمام فى فيلم «بوبوس»، الى الخلوة الشرعية فى أحد المشاهد الذي يجمع بين رجل الأعمال المحبوس محسن هنداوي (عادل إمام) ومأمور السجن والذي كان جالساً في مكتبه.

ورغم أن الفنان عادل إمام أشار في حواره إلى ما أطلق عليه «قانون حقوق المسجون»، مؤكداً أن «من حق أي مسجون متزوج أن يلتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل 45 يوم»، فإن هذا القول ليس له ما يدعمه ويفتقر إلى سند أو أساس في القوانين المصرية السارية حالياً، وذلك على الرغم من صدور بعض الفتاوى عن دار الإفتاء المصرية، والتي تؤكد على حق المسجون في الخلوة الشرعية.

قصة فيلم بوبوس

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال محسن هنداوي عادل إمام له نفوذه الاقتصادي والسياسي يتعرض لتعثر مالي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأيضاً يتعرف على سيدة أعمال تتعرض للمشكلة ذاتها فيتحدان معاً لحل مأزقهما وتحدث العديد من المواقف الكوميدية بينهما.

أبطال فيلم بوبوس

فيلم بوبوس بطولة عادل إمام يسرا حسن حسني لطفي لبيب رجاء الجداوي عزت أبو عوف أشرف عبد الباقي مي كساب ميسرة، إخراج وائل إحسان.