بالصور- إلهام شاهين تصل عزاء حما شقيقها في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

وصلت منذ قليل الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في عزاء حما شقيقها الفنان أمير شاهين الذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وظهرت إلهام وهي بداخل سيارتها وسط تجمهر الناس من حولها، كما حرصت الفنانة عبير صبري على الحضور إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلاميين وهم النجمة يسرا، الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان إيهاب فهمي والإعلامية بوسي شلبي.

كشف الفنان أمير شاهين عن وفاة حماه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مطلع شهر سبتمبر الجاري، ونشر أمير خبر الوفاة وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

اقرأ أيضا:

بحضور أشرف زكي و محمد فراج.. تشييع جنازة والد المنتجين طارق وأحمد الجنايني

دقيقة حداد في ذكرى ضحايا حريق "مسرح بني سويف" في ندوة رد الجميل بمهرجان المسرح التجريبي