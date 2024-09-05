يسرا ودنيا سمير غانم أول الحضور.. 11 صورة من عزاء حما أمير شاهين بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

وصلت منذ قليل النجمة يسرا لتقديم واجب العزاء في وفاة حما الفنان أمير شاهين الذي يقام مساء اليوم الخميس في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت يسرا على حضور العزاء ورافقتها الفنانة دنيا سمير غانم، وسط حضور نجوم الفن والإعلام وهم الفنان إيهاب فهمي، والإعلامية بوسي شلبي.

كشف الفنان أمير شاهين عن وفاة حماه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مطلع شهر سبتمبر الجاري، ونشر أمير خبر الوفاة وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

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