روجينا عن أزمة طارق الشناوي: "المشكلة بينه وبين أشرف والموضوع محله القضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت النجمة روجينا ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث على "الراديو 9090"، وتطرقت خلاله عن النجاح الكبير لمسلسلها "سر إلهي"، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن نقد طارق الشناوي مسلسل "سر إلهي" قالت: "أنا بحترم جدًا أستاذ طارق الشناوي، وبحترم أي حد يقولي نقد سواء النقد ده معايا أو ضدي أنا مش ضد النقد، لأني بشتغل مهنة هي مهنة للملأ وطالما اشتغلتها فأنا موافقة أن حد ينتقدني، بس هو الحقيقة في أكتر من حاجة لفتت نظري في الموضوع، أولًا هو قال ده تالت مسلسل وأنا ده بالنسبة لي رابع مسلسل رابع تجربة ليا ومعنى كده أن هو متفرجش، ثانيًا النقد ده ليه قواعد وده اتعلمناه في المعهد واكيد استاذ طارق اتعلمه في معهد سينما".

واستكملت: "أنا استنيت منه أنه يقول هي عملت الشخصية بطريقة مش مظبوطة، تفاصيل الشخصية كانت بعيدة عنها، المشهد ده كانت خارج الشخصية، صوت الشخصية مكانش مناسب للحدث، وأنا كده احترمك لكن هو قال رأي وأكيد رأيه هو حر فيه، بس أنا كمان حرة أني أخد بهذا الرأي أو لأ، إنما أنا معنديش أي مشكلة معاه، والمشكلة بينه وبين أشرف وده موضوع محله القضاء أنا مليش علاقة بيه".

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