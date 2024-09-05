روجينا عن مسلسلها في رمضان 2025: "قضيتي وقضية كل امرأة وهيبقى طلقة هتقلب الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت النجمة روجينا ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث على "الراديو 9090"، وتطرقت خلاله عن النجاح الكبير لمسلسلها "سر إلهي"، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن كواليس مسلسلها في رمضان 2025 قالت: "موضوع المسلسل الجديد حلم حياتي، قضية حياتي ومش قضيتي بس قضية كل امرأة في الوطن العربي، وأعتقد أن لو ربنا وفق وعملت المشروع ده، أنا بناتي بعد عمر هيقولولي شكرًا يا أمي انك عملتي حاجة للستات بالشكل ده، الموضوع هيبقى طلقة هتقلب الدنيا، ومش هقدر أقول أكتر من كده".

وعن شائعة وجود خلاف بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز وعدم تعاونه معه في مسلسلها الجديد قالت: "أنا بعتز جدًا بشغلي مع المخرج رؤوف عبد العزيز والحقيقة من أمتع وأسعد لحظات حياتي وأنا في لوكيشن معاه لأنه شخص مهذب جدًا محترم جدًا بيحب شغله جدًا، ولو ماكنتش سعيدة في التجارب معاه مكناش عملنا مع بعض 3 تجارب، بس الحقيقة الموضوع اللي بعمله السنة دي لازم المخرجة تبقى ست".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة روجينا كانت بمسلسل "سر إلهي" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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