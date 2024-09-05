فيديو| ممثلة إيرانية تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب

تعرضت الممثلة وعارضة الأزياء الإيرانية ماهلاجا جابري لموقف محرج وهي في طريقها لحضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

ونشرت ماهلاجا مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي على متن أحد القوارب في اتجاهها لحضور أحد الفعاليات على هامش المهرجان، حيث فوجئت بقطع فستانها مما وضعها في موقف محرج وتداركت الأمر سريعًا وبمجرد وصولها قامت مساعدتها بإصلاح الفستان، والتقطت بعدها العديد من الصور التذكارية وعلقت: "أول ظهور لي في مهرجان البندقية السينمائي".

ماهلاجا جابري هي ممثلة وعارضة أزياء أمريكية من أصول إيرانية تعرف أيضًا بايشا يونيك، ولدت في أصفهان عام 1989 درست ونشأت بها، لتقرر بعدها دخول عالم الموضة والأزياء إلا أن هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2009، وحققت شهرة واسعة في العالم العربي والهندي وحتى الأوروبي، لقبتها العديد من وكالات الأنباء الهندية بـ "ايشواريا راي" الإيرانية، كما تم اختياره ضمن قائمة أجمل 100 امرأة حول العالم وحصلت على المركز الـ 12 من قبل مجلة "مود لايف ستايل" عام 2016.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام يقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

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