بأغنية "عيني".. حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان حفل "صوت بلادي" بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم مساء أمس حفل صوت بلادي بالعاصمة الأردنية عمان، وسط حضور جماهيري كثيف، بعد أن نفذت التذاكر منذ طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، والحفل شارك به نخبة من نجوم الغناء والطرب بالوطن العربي، إذ شارك به النجوم حميد الشاعري وهشام عباس من مصر، والشاب خالد من الجزائر.

كما شارك في الحفل 19 من نجوم الأردن يقدموا أشكال موسيقية متنوعة، وعلى رأسهم عزيز مرقة، ديانا كرازون، سيف الصمدي، نويل خرمان، هاني متواسي، وطوني قطان، أبو يوسف، والرابر سناب تك، ومن الفرق الموسيقية أوتوستوراد، جماعة خير، وغيرها من الفنانين والفرق الموسيقية الأخرى.

لاقى الحفل نجاح كبير، وقد أغلقت شوارع العاصمة عمان بمنطقة الحفل في منطقة العبدلي، بسبب الازدحام الشديد من الجمهور لحضور الحفل، والذي تفاعل الجمهور خلاله مع الفنانين وشاركوهم الغناء. وأشعل حميد الشاعري وهشام عباس الحفل بأغنية "عيني" التي تشاركوا فيها الغناء، وسط تفاعل جماهيري كبير بروح النوستاليجيا التي أعادت للجمهور الأردني ذكريات الماضي، إذ بدأ الفنان هشام عباس بأغاني "ناري ناري" و"فينو"، ثم قدم حميد الشاعري الذي دخل وسط ترحاب جماهيري كبير على أغنية "عيني" التي تعيش في ذاكرة الجمهور العربي حتى اليوم، وقد تفاعل الشباب ورقصوا على أغاني حميد وهشام.

كما بدأ الشاب خالد فقرته بالأغنية الشهيرة في التسعينات من موسيقى الراي "دي دي"، ولاقى تفاعل جماهيري كبير، كما قدمت الفنانة ديانا كرازون أغنية وطنية، قبل أن يختتم حفل صوت بلادي من الذي نظمته "nas entertainment"، بأوبريت غنائي ضم نخبة من النجوم في حب الأردن.

الجدير بالذكر أن تذاكر الحفل ونفذت فور طرحها بساعات معدودا، وأعلنت الجهة المنظمة أن الحفل sold out قبله بيومين، وذلك نظرا للحضور الجماهيري الكبير.