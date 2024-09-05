أحمد فتحي: "الأكل والسجائر اتسببولي في جلطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد فتحي عن سبب إصابته بجلطة وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال فتحي: "في البريك باكل بط ومحشي، لازم أكل وساعات أجيب سمين، وبعد العملية بطلت سجاير بس لسة باكل، وبحب الأكل أوي فهو متعة جميلة والدكتور بيديني أدوية أصل هيعمل إيه".

يذكر أن الفنان أحمد فتحي شارك في فيلم "أسود ملون" إخراج حسن البلاسي وتأليف أحمد عبد الفتاح عثمان وبطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، محمد كيلاني، وميس حمدان.

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