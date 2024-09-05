اليوم.. رضا البحراوي يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا حبر بدري لسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "يا حبر بدري لسه" على طريقة الفيديو كليب، والمقرر طرحها اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر.

وروج البحراوي، للأغنية ونشر صورة من كواليس الكليب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظرونا النهاردة إن شاء الله الساعة 6، كليب يا حبر بدري لسه".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رضا البحراوي، أغنية "لو جاي في سيط" على طريقة الذكاء الاصطناعي AI، وطرحها على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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