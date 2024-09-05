شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تقدم الكوميديا مع أمير كراره فى فيلم الشاطر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النجمة هنا الزاهد الكوميديا مع النجم أمير كرارة في فيلم "الشاطر" المقرر بدء تصويره منتصف شهر سبتمبر الجارى، حيث يواصل القائمون على الفيلم التحضيرات والتعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، والفيلم من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدى.

وفى سياق متصل تصور هنا الزاهد مشاهدها الأخيرة في فيلم "ري ستارت" مع النجم تامر حسني، حيث تودع العمل الأسبوع المقبل، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. ويشارك في بطولته: باسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا وآخرون. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت لا يخلو من الرومانسية.

وعلى مستوى الدراما تواصل هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سُم قاتل" الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتقرر تقديمه في 15 حلقة، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات.

يذكر أن هنا الزاهد تعاقدت مؤخراً على بطولة فيلم "إن غاب القط" أمام النجم آسر ياسين ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء هنا من ارتباطاتها الفنية، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.