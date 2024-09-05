رسالة مؤثرة من والد الضحية تهز أحمد رزق

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد محكمة جنح الطفل بأكتوبر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان أحمد رزق، في اتهامة بدهس عامل ديلفري، وتسببه في إنهاء حياته، ووصلت زوجة رزق إلى المحكمة برفقة ابنها بينما تغيب زوجها.

نجل الفنان أحمد رزق

ودهس نجل الفنان أحمد رزق أثناء سيره بدراجة نارية عكس الاتجاه، في مدينة الشيخ زايد بأكتوبر، عامل الدليفري " علاء عماد كمال " 20 عاما، وأسفرت إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، بينما أصيب ابن النجم المشهور وآخر كان برفقته على نفس المركبة بكسور وكدمات متفرقة.

أحمد رزق ونجله

قرابة الـ 40 يوما قضاها عامل الدليفري في غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، يصارع الموت، لكن بعد تدخلات جراحية عديدة استسلم الجسد الهزيل للموت وفاضت روحه إلى بارئها.

والد ضحية نجل أحمد رزق

وقال "عماد كمال"، 47 عاما، والد الضحية في تصريحات لـ "الخليج 365"، لن نحضر جلسة محاكمة نجل أحمد رزق، لأننا اتصالحنا.

ضحية نجل أحمد رزق

تصالح أحمد رزق مع أسرة الضحية

وأوضح والد الضحية أن الفنان أحمد رزق مصطحبا نجله جاء ألى منزلي وقدما واجب العزاء في فلذة كبدي، تأخر في تعزيتي، بسبب مصيبتنا الكبيرة، فطلبت منه أن يتأنى في المجيئ إلى بيتي.

والد الضحية: تصالحت والأجر عند الله

وبالنسبة للتنازل عن الواقعة، أردف الأب المكلوم، أنا اتصالحت لوجه الله، وكنوز الدنيا لا يمكن أن تعوضني عن ضنايا، وأعلم أنه من حقي أن أطلب أموال كدية ، لكني لم أفعل وأنتظر الأجر عند الله.

وأشار إلى أن أحمد رزق، لم يعرض على دفع أي أموال، وأنا قدمت مبادرة الصلح والتنازل قبل أن ألتقي به، وإن طلبت منه فلن يتأخر فالفنان في محترم وعلى خلق.

الفنان أحمد رزق

والد الدليفري يدعو لنجل أحمد رزق

وعن مثول نجل الفنان أحمد رزق أمام المحكمة اليوم، قال "عماد": ربنا ينجيه من الضيقة اللي فيها، ويرجع لأسرته بالسلامة، ويجزينا نحن أسرة الضحية كل خير.

زوجة أحمد رزق

إحالة نجل أحمد رزق للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت نجل أحمد رزق إلى نيابة الطفل، وذلك على خلفية حادث مروري مروع تسبب في وفاة عامل دليفري، وكان الحادث قد وقع في منطقة أكتوبر، حيث اصطدمت دراجة نارية يقودها نجل الفنان بدراجة الضحية، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وبعد فترة من العلاج المكثف، فارق عامل الدليفري الحياة متأثرًا بإصاباته، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، فبعد أن كانت التهمة تتعلق بالتسبب في إصابة، تحولت إلى تهمة القتل الخطأ، وذلك بناءً على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة ناجمة عن الإصابات التي تعرض لها الضحية في الحادث.