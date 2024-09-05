شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيي آخر حفلاته فى صيف 2024 يوم 19 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 19 سبتمبر الجاري، آخر حفلاته الخاصة في صيف 2024، وهو الحفل الأسطوري الجديد الذي يختتم به موسم الحفلات الصيفية، بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت أشهر مقطوعاته التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقي، ومنها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وانا، 100 سنه سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المتميزة.

عرضت قناة DMC حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتى كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، وأطرب عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة أغنية "زى ما هى حبها" للفنان مدحت صالح، والتى تم تقديمها فى فيلم "مافيا" بطولة النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي، كما عزف موسيقى أغنية "عارفة" للفنان على الحجار.

كما تألق الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، واستقبل جمهور محكى القلعة الموسيقار عمر خيرت بحفله الموسيقى الكبير، المقام ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 32، بتصفيق كبير فور صعوده على المسرح، وقال الموسيقار عمر خيرت بعد صعوده على المسرح: "شكرا جزيلا وتحيا مصر".