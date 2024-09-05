شكرا لقرائتكم خبر عن ورش وفعاليات متنوعة في مهرجان ظفار السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات مهرجان ظفار السينمائي الدولي مساء يوم (الأحد) وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية ويضم المهرجان في نسخته الأولى حفل الإفتتاح الذي سيكرم خلاله العديد من النجوم وضيوف المهرجان الذين قدموا للساحة الفنية والسينمائية العديد من الأعمال التي اسهمت في تطور هذا الجانب عبر الاجيال المتعاقبة .

وخلال أيام المهرجان الذى ينعقد خلال الفترة من 8 – 11 سبتمبر سيضم العديد من الفعاليات المتمثلة في ورشتين مقدمتين للمهتمين بالأعمال الفنية السينمائية يقدمها متخصصون في هذا الجانب ، كما ستضم أيام المهرجان عروض الأفلام المشاركة والمتأهلة في مسابقات المهرجان والبالغ عددها 41 فيلم وثائقي وروائي من مختلف دول العالم.

كما ستقام أيضا جلسة سيرة ومسيرة للفنانين للتعرف عليهم عن قرب وكيف وصلو لما هم عليه ، وستضم فعاليات المهرجان العديد من الزيارات والجولات السياحية لتعريف المشاركين والضيوف بما تزهر به محافظة ظفار من روعة وجمال واستوديوهات سينمائية مفتوحة يستطيع كل مخرج مبدع ومشتغل في السينما تفجير إبداعاته هناك.