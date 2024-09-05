ارتباط عمرو دياب ورهف الحربي يثير الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - عمرو دياب ورهف الحربي ثنائي تصدرا مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تداول أنباء حول أرتباطهم.

فيديو عمرو دياب ورهف الحربي

قام مغردون على موقع التدوينات القصيرة x بإعادة نشر فيديو للنجم عمرو دياب من أحدى الحفلات الذى ظهر فية وهي يغني ويتمايل ويضع يده على خصر فتاة.

معجبة تبدو سعيدة للغاية في أحضان عمرو دياب 👀! pic.twitter.com/BOj4yPXB8U — Celebs Arabic (@CelebsArabic) September 4, 2024

الجمهور غاضب من فيديو عمرو دياب ورهف الحربي

رهف الحربي

أثار الفيديو المتداول للفنان عمرو دياب ورهف الحربي غضب الجمهور مما زعم البعض أنه الفتاة هي السعودية رهف الحربي، مؤكدين أنه هناك علاقة حب تجمع الثنائي بسبب الإنسجام والقرب الملحوظ في الفيديو.

وعلق آخرون على مقطع الفيديو المتداول للنجم المصري عمرو دياب صاحب الـ 62 عاما وعارضة الأزياء الشابة رهف الحربي، مؤكدين أن المقطع قديم وقد مر عليه أكثر من عام.

من هي رهف الحربي

رهف الحربي هي ممثلة وعارضة أزياء سعودية.

شاركت في مسلسل “عيال نوف”، حيث جسدت شخصية تدعى “راوية” فنانة عشرينية جميلة قليلة الكلام ومطيعة لأمها تجيد الرسم الانطباعي لكنها لا ترسم سوى منظرا واحدا للأفق في كل لوحاتها.

شاركت في مسابقة ملكة جمال أوروبا القارية.

شاركت رهف الحربي في مسابقة “ملكة جمال أوروبا القارية” المقامة في مدينة نابولي الإيطالية.

رهف أول سعودية تشارك في ملكة جمال أوروبا القارية.

رهف الحربي

عمرو دياب

وكان قد تصدر الهضبة عمرو دياب محرك البحث جوجل وعدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهوره بلوك مختلف أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية ضمن الترويج لـ "جولة المملكة".

عمرو دياب

حيث ظهر الهضبة عمرو دياب بشكل مختلف إذ ارتدى أساور في يده، إلى جانب حلق بالأذن، وصبغ شعره باللون الأشقر.

وأحيا عمرو دياب حفلًا غنائيًا في الرياض وسط حضور جماهيري كبير، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

عمرو دياب

من ناحية أخري، كانت أعلنت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر الحفل الذي أقيم في 9 أغسطس المقبلن وطرحت تذاكر حفل الهضبة عبر موقع "تذكرتى".

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.