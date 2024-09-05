بيحسدوني ع الفشوش.. شعر

ياسر رشاد - القاهرة - من بين ثمار الإبداع المتناثرة هنا وهناك، تطفو على السطح قطوف دانية، تخلق بنضجها متعة تستحق التأمل، والثناء، بل تستحق أن نشير إليها بأطراف البنان قائلين: ها هنا يوجد إبداع..

هكذا تصبح "قطوف"، نافذة أكثر اتساعًا على إبداعات الشباب في مختلف ضروبها؛ قصة، شعر، خواطر، ترجمات، وغيرها، آملين أن نضع عبرها هذا الإبداع بين أيدي القراء، علّه يحصل على بعض حقه في الظهور والتحقق.

"سمية عبدالمنعم"



أغراب وباب الرزق متوسطّن

بَشري الصباح من كل يوم آتي

بايع مياه من قلب

وانا قلبي متغصن

كالفرع .. طول عادي

وبيحسدوني ع الفشوش

قال ايه

أسمر ولونُه بشوش

وانا جسمي زي حصان

لكنه متحصن

*

وايديا عطشانة لريق الحبيب

وملطخة بالصبر

أبو وش زي الليل

ييجي يروح .. فيغيب

ويغيب معاه قلبي

وتظل ايد مشقوقة

جوايا رافضة تسيب

ريحة طبيب غايب

مُشمس واسمه حبيب

*

وتهزني أعمار وحس

صوت في البعيد بيرج الكون

ساعة ما تنده أجي أبص

واجري في ضجيج من قلب سكون

وأسردلها إني بقالي سنين

صابر

وأحلف كمان بأبويا وأمي

إني في سماها أكيد طاير

وإيديا شاقة جيبوها تملي

باين راضيها تكون مشقوقة

فلاح يقولوا وقالوا وقالي

ونفوس ملاها النوح مشهوقة

وبيحسدوني ع الفشوش

قال ايه

أسمر ولونه بشوش

وانا من زمان وضرير

وعنيا مكتومة

