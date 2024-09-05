"الرحمة المهداة" احتفالا بالمولد النبوي بصالون الإسكندرية الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - احتضن مسرح سيد درويش صالون الإسكندرية الثقافي بأوبرا الإسكندرية والذى نظمته دار الأوبرا المصرية مساء أمس، تحت عنوان "الرحمة المهداة" احتفالا بالمولد النبوي الشريف بحضور الاستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر، وادار اللقاء الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي.

وبدأ الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي اللقاء بتوجيه الشكر للحضور والعالم الجليل د. سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بكليه الشريعة والقانون بجامعة الازهر وهو وجهه مشرفة لمصر والعالم الإسلامي وعالم كبير خاض العديد من القضايا بالسنة والإقناع. وذلك خلال احتفال العالم الاسلامي بواحدة من اهم المناسبات الدينيه وهو مولد سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" ونتوجه بالشكر لوزارة الثقافة علي مجهودها في استضافه د هلالي في الإسكندرية. وتحدث الهلالي عن شكل العالم قبل ظهور الرسول "صلى الله عليه وسلم".

وأضاف الهلالي انه لا احد يستطيع الإطلاع على الغيب ووجدنا أن أمير الجماعات الدينية يقوم بإقناع التابعين انه عالم الغيب وذلك لاهدافه السياسية .

وهذه كانت قضية رسول الله وهي تجديد لتكرار مهمة سيدنا ابراهيم عليه السلام حينما بعث سيدنا محمد عام٦١٠ وفي ذلك الوقت كان يوجد ٣٦٠ صنما وكلا منهما يمثل جماعة دينية ولكل منهم مهنة مسترزقين وجاء سيدنا محمد ليجدد التوحيد ويؤكد على أن الانسان سيؤجر مع الله بسلامه نيته.

المتدين يتدين لله وليس لأحد

وأشار الهلالي إلى أن المتدين يتدين لله وليس لأحد، وهناك من يوجه وينشر سموم وشائعات ودين المرء في قلبه، فالإسلام هو سلام مع الله بسلامة القلب والسلام مع الناس حسمه الرسول الكريم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الدين لله ولا يصلح أن يكون بأحد، فالعسر لا يستمر وبعد كل عسر يسر وإن لم تأخذ حقك فالدنيا ستأخذه في الآخرة وانت آمن، فقد حث رسول الله على التعامل في الدنيا مع الجميع وألا أتعالي على أحد لأنه لايوجد تعالي في الدين وهناك من يتاجر بالدين منذ الدوله العثمانية.