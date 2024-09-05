أسئلة الذكريات.. خواطر

ياسر رشاد - القاهرة - من بين ثمار الإبداع المتناثرة هنا وهناك، تطفو على السطح قطوف دانية، تخلق بنضجها متعة تستحق التأمل، والثناء، بل تستحق أن نشير إليها بأطراف البنان قائلين: ها هنا يوجد إبداع..

هكذا تصبح "قطوف"، نافذة أكثر اتساعًا على إبداعات الشباب في مختلف ضروبها؛ قصة، شعر، خواطر، ترجمات، وغيرها، آملين أن نضع عبرها هذا الإبداع بين أيدي القراء، علّه يحصل على بعض حقه في الظهور والتحقق.

"سمية عبدالمنعم"

لماذا نتعلق بأستار الماضى.. ونحن نوقن بأنه لن يعود؟!

لماذا نعيش فى الذكريات ونحن نوقن بأنها قد مضت؟!

لماذا تظل قلوبنا تخفق لأولئك الذين غادروا.. ونحن نوقن بأنهم لن يعودوا يوماً؟!

لماذا تدمع أعيننا عند رؤية أطلال الماضى.. ونحن نوقن بأنها مجرد بقايا؟!

لماذا نتوق دائماً لكل ما هو فانٍ... ونحن نوقن بأنه لن يجدى نفعاً في غدنا؟!

لماذا نتجول فى طرقات الماضى.. حيث كنا نرقص فى منتصفها ونحن صغار... وقد تجاوزت أعمارنا الستين... فيعود لنا ألق الطفولة وبراءتها، وإن كانت وجوهنا قد خطها المشيب؟! لماذا عندما تنطفئ أنوار الأمل.. نوقد شموع الذكريات فيعود إلينا بصيص الأمل من جديد؟!

أتساءل الآن: هل كل ذكرى تمثل حياة، أم أن الحياة مجرد ذكرى؟!