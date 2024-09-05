أعلم أنه اللقاء الأخير.. قصة قصيرة

ياسر رشاد - القاهرة - من بين ثمار الإبداع المتناثرة هنا وهناك، تطفو على السطح قطوف دانية، تخلق بنضجها متعة تستحق التأمل، والثناء، بل تستحق أن نشير إليها بأطراف البنان قائلين: ها هنا يوجد إبداع..

هكذا تصبح "قطوف"، نافذة أكثر اتساعًا على إبداعات الشباب في مختلف ضروبها؛ قصة، شعر، خواطر، ترجمات، وغيرها، آملين أن نضع عبرها هذا الإبداع بين أيدي القراء، علّه يحصل على بعض حقه في الظهور والتحقق.

"سمية عبدالمنعم"





يحتل كلانا الآخر دون نسيان.

إنه ذاك الوداع الذي يبوح بالكثير، أردت بيدك أن تزيد من أوجاعنا أكثر؛ فضممتني إلى قلبك خلسة من الزمن على حين غفلة تعانقت تلك الآلام وباتت مكتملة لا ينقصنا أي شيء يا عزيزي الآن.

للحظات تركنا مقعدنا وشعر كل منا بنبض قلبه، ثمة حب بريء يفتح عينيه للحياة يراه الجميع خطيئة ونراه نحن نورًا يسطع بعتمتنا تلك.

تقبع امرأة بداخلي ثملت عشقا من نقاء قلبك ولكنها تنأى بنفسها عن الناس، تدوي تلك الأصوات من حولها أن ذاك الحب ذنب، ذاك الحب ذنب.

سيدى تركت عناقنا عالقًا في الفراغ كذكرى يتسع الكون لها ولكنها كلما مرت على ذاكرة قلبي ضاق صدري بها وأبتسم ثم تنحدر دمعة دون قصد وحيدة مثلي.