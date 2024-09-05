المنتج إسحق إبراهيم يخضع لجراحة في القلب (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض المنتج إسحق إبراهيم، مالك شركة "الريماس للإنتاج الفني"، لأزمة صحية شديدة قبل يومين، نقل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكشفت الفحوصات الأولية، أنه يعاني من جلطة بالشريان الأيمن بالقلب، وعلى الفور خضع لعملية قسطرة، وتسليك في بعض الشرايين، فيما تشهد حالته الصحية تحسنًا كبيرًا.

أزمة هيفاء وهبي

ويأتي ذلك، بعد أسابيع قليلة من إنهاء الأزمة بين المنتج إسحق إبراهيم والفنانة هيفاء وهبي، بعدما تنازل عن الشكوى المقدمة ضدها لنقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، منتصف أغسطس الماضي.

وقالت الشركة المنتجة، في بيان صحفي آنذاك: كان هناك خلاف بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة ريماس، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناء عليه تقدمنا مؤخرا بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وجرى التواصل بينها وبين والمنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة إسحق جروب، وتم توضيح الأمر بينهما.

فيلم عيسي

يذكر أن المنتج إسحق إبراهيم، يعمل حالياً على فيلم "عيسى" بطولة الفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، إذ ينتمي العمل للأفلام ذات الميزانيات الضخمة، ويشارك في بطولته كل من أحمد سلامة، ورنا رئيس، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، وإسلام حافظ، وسامي مغاوري وآخرين، والعمل تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.