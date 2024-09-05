رسالة كريم عبدالعزيز لجمهور الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العربي فى دورته الخامسة دورة الفنان كريم عبدالعزيز تحت رعاية الأستاذة الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل .

رسالة كريم عبدالعزيز

وأرسل الفنان كريم عبدالعزيز رسالة حب بالفيديو، لصناع الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي قال فيها: " أخواتي وأساتذتي وزملائي مهما تحدثت وشرحت لكم عن شعوري وإمتناني وشكري لإطلاق اسمي علي هذه الدورة، لن أقدر علي وصف قدر سعادتي، وبالأخص لأن هذا التكريم جاء من مكان عزيز جدا علي قلبي، حيث أني خريج أكاديمية الفنون من المعهد العالي للسينما قسم إخراج.

وأضاف كريم عبدالعزيز: "إن فرحتي كبيرة لأن الذي جمعنا هو الفن، الذي من وجهة نظري من أهم الأشياء الموجودة علي الكرة الأرضية، وربنا يقدركم علي الفن وعلي الرسالة وعلي تحمل المسئولية، ودائما ناجحين ومتفوقين وفنانين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وأكرر شكري لكل أساتذتي وكل القائمين علي المعهد وشكري لكل اخواتي الطلبة، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في حياتكم القادمة".

وأعرب الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، عن بالغ سعادته برسالة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز، التي تمثل دفعة قوية لكل صناع المهرجان من طلاب أكاديمية الفنون، لمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية، لتقديم دورة تليق بنجم مصر والوطن العربي الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك استكمالاً لنهج مهرجان المسرح العربي في تكريم كبار النجوم، حيث كرم المهرجان في الدورة الثالثة اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدواني.

7 عروض

والمهرجان هذا العام يضم 7 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، تقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية ، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.

ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم للمهرجان في وقت لاحق.